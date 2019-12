Il 2019 è stato un anno di grandi film e grandi uscite. Difficile stilare una lista accurata dei lungometraggi più belli approdati nelle sale quest’anno; tuttavia qualcuno ci ha provato.

David Ehrlich, critico di IndieWire, ha stilato la sua personale lista dei 25 migliori film usciti quest’anno. Nella “classifica” ci sono anche dei titoli ancora non usciti in sala ma visionati in anticipo per esigenze lavorative soprattutto in virtù della stagione dei premi.

Per questo è stato realizzato un suggestivo video celebrativo di questi 25 titoli che potete vedere nella parte superiore della pagina.

Qua sotto la lista dei film citati:

Ritratto della Giovane in Fiamme Parasite Piccole Donne Ad Astra The Farewell – Una Bugia Buona The Souvenir Uncut Gems Synonyms Her Smell Cena con Delitto – Knives Out The Irishman C’Era una Volta a.. Hollywood Dolor y Gloria Midsommar – Il Villaggio dei Dannati High Life Varda by Agnès Diamantino Transit Atlantics La Vita Nascosta – A Hidden Life Dov’è il Mio Corpo? (I Lost My Body) The Beach Bum The Hottest August Noi – Us Le ragazze di Wall Street – Business Is Business (Hustlers)

Ecco le informazioni su Midsommar – Il Villaggio dei Dannati:

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Il film è uscito il 25 luglio nelle nostre sale.

Cosa ne pensate della lista? Concordate con i titoli presenti nella classifica? Ditecelo nei commenti

FONTE: /Film