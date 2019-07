Da oggi è disponibile nello shop online della A24 un curioso “giocattolo/soprammobile”. Si tratta di “Bear in a Cage” ispirato a, il nuovo film diretto da Ari Aster, regista di Hereditary: Le Radici del Male.

Nella parte superiore della pagina potete vedere un inconsueto e gioioso spot pubblicitario relativo all’oggetto e qua sotto un’immagine (ne sono stati fabbricati solo 75 pezzi). Ricordiamo che la pellicola sarà disponibile nelle nostre sale dal 25 luglio.

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

