La Eagle Pictures ha diffuso in rete una clip italiana e due nuovi spot, nuovo film horror di Hereditary – Le Radici del Male appena approdato nelle nostre sale.

Ecco le informazioni su Midsommar – Il Villaggio dei Dannati:

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Il film è uscito il 25 luglio nelle nostre sale.

