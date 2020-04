Il film è colmo di dettagli, e per questo il canale You Tube Heavy Spoilers ha voluto realizzare un video in cui vengono evidenziati tutti i piccoli dettagli (alcuni molto inquietanti) contenuti nel lungometraggio di Aster.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Lo scorso anno (più precisamente il 27 luglio) è approdato nelle sale, secondo film da regista di(Hereditary: Le radici del Male).

Ecco le informazioni su Midsommar – Il Villaggio dei Dannati:

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Il film è uscito il 25 luglio 2019 nelle nostre sale.

Cosa ne pensate di questo video sui dettagli nascosti di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati di Ari Aster? Ditecelo nei commenti!

FONTE: YT