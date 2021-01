La MGM ha diffuso in rete il primo trailer di, nuova dark comedy diretta da(The Help, Ava, La ragazza del treno) con protagoniste

Scritto da Amanda Idoko, il film segue la storia di Sue Buttons (Janney), una casalinga che cerca di capitalizzare il suo inaspettato status di personaggio pubblico quando il suo infedele marito scompare nel nulla.

Del cast anno parte anche Laura Dern (Storia di un matrimonio), Samira Wiley (Orange Is the New Black), Wanda Sykes (Black-ish), Regina Hall (Insecure), Juliette Lewis, Jimmi Simpson, Clifton Collins Jr., Bridget Everett, Dominic Burgess, Keong Sim, Chris Lowell, Matthew Modine e Ellen Barkin.

Breaking News in Yuba County sarà disponibile in alcune sale americane e in versione digitale dal 12 febbraio.

Potete vedere il trailer del film nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Bel cast del film troviamo Mila Kunis, Allison Janney, Awkwafina, Laura Dern (Storia di un matrimonio), Samira Wiley (Orange Is the New Black), Wanda Sykes, Regina Hall, Juliette Lewis, Jimmi Simpson, Clifton Collins Jr., Bridget Everett, Dominic Burgess, Keong Sim, Chris Lowell, Matthew Modine e Ellen Barkin.

Cosa ne pensate del trailer di Breaking News in Yuba County? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: MGM