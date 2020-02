La Universal ha diffuso online il primo trailer di

Potete trovarlo nella parte superiore della pagina in lingua originale, mentre, qua sotto, potete vedere la versione italiana.

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, il primo trailer! Potremo scoprire "come nascono i Gru"…#Minions2: #ComeGruDiventaCattivissimo, al cinema dal 27 agosto. Pubblicato da BadTaste.it su Mercoledì 5 febbraio 2020

Come lascia intendere il titolo, Come Gru diventa Cattivissimo sarà incentrato sulle origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off:

Quest’anno, dal più grande franchise animato della storia e fenomeno culturale globale, arriva la storia mai raccontata del sogno di un dodicenne: diventare il più grande supervillain del mondo.

Prodotto da Chris Meledandri, fondatore della Illumination, e da Janet Healy e Chris Renaud, il film è diretto da Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) assieme a Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets e Pets 2).

Ricordiamo che il primo film ha registrato il più grande incasso di sempre per lo studio d’animazione con 1.16 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Questa nuova creazione della Illumination sarà nelle sale a partire dal 27 agosto 2020.

Cosa ne pensate di questo primo trailer di Minions: Come Gru diventa Cattivissimo? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.