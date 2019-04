La Lionsgate ha diffuso online quattro clip, ovviamente in lingua originale, di, il quinto film animato della LAIKA, lo studio d’animazione che ha dato vita a lungometraggi in stop-motion come

Il film arriverà nei cinema statunitensi il 12 aprile 2019, in quelli inglesi il 5.

Ne trovate una nella parte superiore della pagina, le altre tre qua sotto:

Alla regia troviamo il candidato all’Oscar Chris Butler (ParaNorman) e si incentrerà su Sir Lionel Frost (doppiato da Hugh Jackman), un carismatico uomo che si considera il primo investigatore al mondo in campo di miti e mostri. Il problema però è che nessuno dei suoi pari nell’altra società lo considera tale. L’ultima opportunità per Sir Lionel per essere accettato nell’élite avventurosa è quella di affrontare un viaggio nella parte Nord-Ovest dell’America e dimostrare l’esistenza di una creatura leggendaria, un rimasuglio degli uomini primitivi, l’anello mancante.

Zach Galifianakis darà la voce a Mr. Link, una creatura un po’ sciocca ma sorprendentemente intelligente e piena di sentimenti. Zoe Saldana sarà invece Adelina Fortnight, un’avventuriera indipendente in grado di guidare questo improbabile gruppo di viaggiatori tra i pericoli del mondo.

Il resto del cast vocale sarà composto anche da Emma Thompson, Stephen Fry, Timothy Olyphant, Matt Lucas, David Walliams, Amrita Acharia e Ching Valdes-Aran.

“Il nostro nuovo film rappresenterà un salto evolutivo per la LAIKA. Sarà un ponte verso il nostro futuro,” ha dichiarato il presidente dello studio Travis Knight. “Il regista Chris Butler e i maghi della LAIKA stanno confezionando un’opera d’arte in movimento, fatta di anima, immaginazione e spirito. Inoltre è davvero, davvero divertente”.