La 01 Distribution ha diffuso in rete il trailer di, nuovo film dicon Pif, Thony e Renato Carpentieri liberamente tratto da Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità di Francesco Piccolo.

La pellicola arriverà nelle nostre sale il 17 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster e la sinossi:

Ecco la sinossi ufficiale:

Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo? Perché il martello frangi vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro? E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che sembra bella, è davvero bella? A queste, e ad altre questioni fondamentali, cerca di dare una risposta Paolo (Pif), cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita.