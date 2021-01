LEGGI ANCHE – The Karate Kid: Pat Morita non era la prima scelta per il ruolo del Maestro Miyagi secondo Ralph Macchio

ha preso parte a molte produzioni cinematografiche, anche se è rimasto nella memoria nel cuore degli spettatori grazie al suo ruolo del Maestro Miyagi in(e nei sequel). Ora la vita dell’attore verrà esplorata nel documentario

Il progetto tratterà come già detto la vita e la carriera dell’attore grazie a video di repertorio e interviste anche recenti a personalità come Ralph Macchio e William Zabka, che hanno condiviso lo schermo con l’attore nei film di The Karate Kid.

More Than Miyagi sarà disponibile negli Stati Uniti dal 5 febbraio in Dvd, Blu-ray e in versione digitale.

Potete vedere il trailer del progetto nella parte superiore della pagina.

Qua di seguito trovate la sinossi ufficiale di Karate Kid:

Daniel – adolescente americano orfano di padre – deve seguire la madre che ha trovato lavoro a S. Fernando Valley in California, piuttosto lontano dai luoghi dell’infanzia. Dopo un viaggio fortunoso nella vecchia auto guidata dalla madre – in cui i due hanno caricato le loro poche cose e la bicicletta – alloggiano in uno squallido “residence” di periferia da cui Daniel deve recarsi in bicicletta a scuola, dove è oggetto di canzonature, beffe e pestaggi da parte dei coetanei appartenenti a famiglie della ricca borghesia locale. La sua sensibilità e il suo coraggio nell’opporsi alla spavalderia e alle sopraffazioni della “banda dei Cobra”, allievi di una scuola di Karate, gli attirano però la simpatia di Ali, la ragazza del capo-banda, Zabka. Frattanto per la riparazione di un rubinetto di casa, viene segnalato un vicino solitario, Miyagi, un anziano giapponese, che mostra subito di capire le difficoltà e la solitudine di Daniel, gli rimette a nuovo la bicicletta malridotta dall’esibizionismo vandalico degli allievi di Karate, e lo interessa alle tecniche di concentrazione, mediante la cura.

