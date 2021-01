LEGGI ANCHE – More Than Miyagi: ecco il trailer del documentario incentrato sulla vita e sulla carriera di Pat Morita

In esclusiva per Screen Rant ecco la prima clip tratta da, documentario incentrato sulla vita e sulla carriera di, ovvero il Maestro Miyagi in Per vincere domani – The Karate Kid (e nei sequel).

Il progetto tratterà come già detto la vita e la carriera dell’attore grazie a video di repertorio e interviste anche recenti a personalità come Ralph Macchio e William Zabka, che hanno condiviso lo schermo con l’attore nei film di The Karate Kid.

More Than Miyagi sarà disponibile negli Stati Uniti dal 5 febbraio in Dvd, Blu-ray e in versione digitale.

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Qua di seguito trovate la sinossi ufficiale di Karate Kid:

Daniel – adolescente americano orfano di padre – deve seguire la madre che ha trovato lavoro a S. Fernando Valley in California, piuttosto lontano dai luoghi dell’infanzia. Dopo un viaggio fortunoso nella vecchia auto guidata dalla madre – in cui i due hanno caricato le loro poche cose e la bicicletta – alloggiano in uno squallido “residence” di periferia da cui Daniel deve recarsi in bicicletta a scuola, dove è oggetto di canzonature, beffe e pestaggi da parte dei coetanei appartenenti a famiglie della ricca borghesia locale. La sua sensibilità e il suo coraggio nell’opporsi alla spavalderia e alle sopraffazioni della “banda dei Cobra”, allievi di una scuola di Karate, gli attirano però la simpatia di Ali, la ragazza del capo-banda, Zabka. Frattanto per la riparazione di un rubinetto di casa, viene segnalato un vicino solitario, Miyagi, un anziano giapponese, che mostra subito di capire le difficoltà e la solitudine di Daniel, gli rimette a nuovo la bicicletta malridotta dall’esibizionismo vandalico degli allievi di Karate, e lo interessa alle tecniche di concentrazione, mediante la cura.

FONTE: ScreenRant.com