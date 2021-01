Dopo un primo spot arrivato online poche settimane fa , la Warner Bros Pictures ha diffuso un nuovo trailer con un assaggio di molti dei film che quest’anno negli Stati Uniti arriveranno al cinema e su HBO Max in contemporanea.

Il trailer ci regala un primo sguardo ad alcuni titoli in arrivo nel corso dell’anno come King Richard con Will Smith, Cry Macho con Clint Eastwood, Reminiscence con Hugh Jackman e così via. Ci mostra inoltre alcuni momenti inediti di Suicide Squad: Missione suicida, Mortal Kombat, The Conjuring: Per ordine del diavolo e anche The Many Saints of Newark, il prequel di I Soprano.

Ecco una lista integrale dei titoli in arrivo: il primo sarà Fino all’ultimo indizio con Denzel Whashington e Jared Leto in arrivo il 29 gennaio.

The Conjuring: Per ordine del diavolo

Cry Macho

Dune

Godzilla vs Kong

In the Heights

Judas and the Black Messiah

King Richard

Fino all’ultimo indizio

Malignant

The Many Saints of Newark

The Matrix 4

Mortal Kombat

Reminiscence

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad: Missione suicida

Those Who Wish Me Dead

Tom & Jerry