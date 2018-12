ha diffuso online il primo trailer di, il film di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli e con la partecipazione di Valeria Solarino, Roberta Procida e Luis Molteni in arrivo il 27 dicembre al cinema.

Lo potete trovare nella parte superiore della pagina.

Ma non è tutto. Vision ha reso noto che le musiche della pellicola sono state scelte da Luca Medici, in arte Checco Zalone

In un’intervista pubblicata da Repubblica (via Comunicato Stampa), Veronesi racconta che Luca Medici (Checco Zalone) ha lasciato che fossero Adriano Celentano e Paolo Conte ad accompagnare i moschettieri nelle loro imprese. Celentano con Prisencolinensinainciusol ne accompagna le mitiche cavalcate, mentre Conte danza con loro sui titoli di coda con la sua Moschettieri al chiar di luna. Checco Zalone e Giovanni Veronesi creano il perfetto mix tra musiche e regia e ci trasportano in una favola dal sapore antico ma prepotentemente vicina ai cuori di tutti.

Questa la sinossi: