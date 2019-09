La Warner Bros. ha diffuso in rete il primo trailer italiano di, il film diretto, scritto, prodotto e interpretato da

La pellicola, ricordiamo, aprirà il Festival del Cinema di Roma e arriverà nelle nostre sale il 7 novembre.

L’opera, tratta dal romanzo di Jonathan Lethem, segue il detective Lional (Norton) con la sindrome di Tourette che tenta di risolvere il caso dell’omicidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna.

La trasposizione della storia sul grande schermo è iniziata nel 1999, quando Norton ha colto il potenziale cinematografico del romanzo di Jonathan Lethem Motherless Brooklyn e del suo indelebile personaggio centrale. Ma sin dall’inizio, Norton mirava a trasporre i personaggi contemporanei di Lethem in una trama e un periodo diversi e a conferire un’atmosfera particolare al dramma, ambientandolo negli anni ’50 – un’epoca di grandi cambiamenti a New York.

Potete vedere il trailer italiano di Motherless Brooklyn qui in alto.

Questa la sinossi:

“Motherless Brooklyn – I Segreti di una città” segue le vicende di Lionel Essrog (Norton), un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore ed unico amico, Frank Minna (Bruce Willis). Armato solo di pochi indizi e della sua mentalità ossessiva, Lionel svela lentamente dei segreti gelosamente custoditi che tengono in equilibrio il destino dell’intera città. In un mistero che lo porta dai jazz club grondanti di gin di Harlem ai bassifondi di Brooklyn e, infine, ai salotti dorati dei potenti mediatori di New York, Lionel si scontra con i teppisti, la corruzione e l’uomo più pericoloso della città, per onorare il suo amico e salvare la donna che potrebbe essere la sua stessa salvezza.