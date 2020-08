Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il video musicale della nuova versione di Reflection, brano tratto dalla colonna sonora di Mulan cantato, ovviamente, da Christina Aguilera.

A metà agosto, quando la Disney ha deciso di proporre il film in streaming, aveva anche diffuso online il video ufficiale della canzone del film, affidata ancora una volta a Christina Aguilera. La carriera musicale della popstar era iniziata proprio vent’anni fa, con la canzone Reflection per il film d’animazione Mulan.

La nuova canzone si intitola Loyal Brave True, tre parole che hanno un grande significato per Mulan e la sua famiglia. Se ve la siete persa, potete trovarla in questo articolo.

Vincitrice di sei GRAMMY Award, Christina Aguilera è una cantautrice celebre per la sua potente voce e le sue canzoni di successo. Nella sua carriera ha venduto più di 43 milioni di dischi a livello mondiale. Aguilera è stata cinque volte al primo posto della classifica Billboard Hot 100, diventando la quarta artista donna a essere in vetta alla classifica per tre decenni consecutivi (anni 1990, 2000 e 2010). Ha ottenuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood e ha il prestigioso onore di essere l’unica artista sotto i 30 anni inclusa nella lista della rivista Rolling Stone dei 100 migliori cantanti di tutti i tempi. Nel 2019, Christina Aguilera è stata premiata con il prestigioso Disney Legend Award per il suo contributo e la sua dedizione a The Walt Disney Company. Aguilera è stata la portavoce mondiale della campagna World Hunger Relief di Yum! Brands’ dal 2009 e ha aiutato a raccogliere oltre 150 milioni di dollari per il World Food Program e altre organizzazioni per l’assistenza alimentare.

Qua sotto trovate la vecchia versione:

Il film è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe® ed è oggi disponibile su Disney+.