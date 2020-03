Era il 1998 quando Christina Aguilera registrava Reflection per il film d’animazione: sono passati 20 anni, e la Disney ha deciso di chiamare ancora una volta l’artista per l’adattamento live action diretto da Niki Caro, in uscita al cinema a fine mese. La nuova canzone si chiama(Leale, Impavido, Sincero, come i simboli incisi sulla spada del padre di Mulan nel film) ed è disponibile da oggi: potete sentirla qui sopra!

“Il film Mulan e la canzone Reflection hanno coinciso con il mio primo contratto discografico,” ricorda la Aguilera. “È fantastico tornare su un film così incredibile, pieno di potere e significato. Quelle parole hanno resistito nel tempo: rimanere fedeli a se stessi, sii te stesso, e insegna cosa significa non avere paura. La mia nuova canzone rappresenta l’equilibrio tra vulnerabilità e forza.”

È in arrivo anche una nuova versione di Reflection, realizzata appositamente per il film: i video musicali di entrambe le canzoni sono stati diretti da Niki Caro, regista del film, e arriveranno online presto. Ecco un assaggio:

L’uscita di Mulan sul grande schermo in Italia è ancora prevista per il 26 marzo 2020, ma vi aggiorneremo se vi saranno evoluzioni legate ai provvedimenti emanati dal Governo per l’Emergenza Coronavirus.