Con la decisione di lanciareil 4 settembre, la Disney ha pubblicato anche il video ufficiale della canzone del film, affidata ancora una volta a Christina Aguilera. La carriera musicale della popstar è iniziata proprio vent’anni fa, con la canzone Reflection per il film d’animazione Mulan.

La nuova canzone si intitola Loyal Brave True, tre parole che hanno un grande significato per Mulan e la sua famiglia. Ma i fan di Reflection non devono temere: nella colonna sonora del film sarà presente anche una nuova versione della celebre canzone.

Potete vedere il video di Loyal Brave True qui sopra.

Vi ricordiamo che Mulan uscirà su Disney+ negli Stati Uniti e in alcuni mercati internazionali, dove peraltro Mulan potrebbe arrivare con una distribuzione “ibrida” sia in digitale che in sala (non è ancora chiaro come uscirà in Italia). Su Disney+ bisognerà pagare un biglietto da 29,99 dollari che garantirà un “accesso premium” (rimarrà cioè disponibile per l’utente finché rimarrà iscritto a Disney+).

Mulan è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe® ed è oggi disponibile su Disney+.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!