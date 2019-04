Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di, commedia action con protagonistidisponibile sulla piattaforma streaming dal 14 giugno.

Del cast fanno parte anche, Luke Evans, Gemma Arterton, Luis Gerardo Mendez e Terence Stamp.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Quando un poliziotto di New York (Adam Sandler) porta finalmente la moglie (Jennifer Aniston) in Europa per una vacanza promessa da tempo, un incontro casuale durante il volo si trasforma in un invito a partecipare a un intimo incontro familiare sul lussuoso yacht dell’attempato miliardario Malcolm Quince. Ma quando Quince viene assassinato, i due coniugi diventano i principali sospetti in questo giallo moderno. Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano a recitare insieme in MURDER MYSTERY affiancati da un cast di fama mondiale.