Sul sito ufficiale dedicato a My Hero Academia the Movie – Heroes: Rising –, il secondo film animato tratto dal manga My Hero Academia, è stato pubblicato un trailer nel quale vediamo per la prima volta il villain Nine.

Kenji Nagasaki e Yousuke Kuroda sono tornati presso lo studio di animazione BONES dopo aver lavorato al capitolo precedente, rispettivamente nel ruolo di regista e sceneggiatore; Yoshihiko Umakoshi si occupa nuovamente del design dei personaggi, mentre Yuuki Hayashi è alla composizione delle musiche. L’autore del fumetto, Kohei Horikoshi, supervisionerà l’intero progetto.

Il film uscirà nei cinema giapponesi il prossimo 20 dicembre, e, secondo quanto dichiarato dal creatore del franchise in una recente intervista, sarà probabilmente l’ultimo; nella storia, infatti, sono state sfruttate delle idee che Horikoshi intende utilizzare per raccontare la battaglia finale del manga. Inoltre, l’autore ha dichiarato che questo lungometraggio rappresenterà un plus ultra rispetto al primo, lasciando intendere che difficilmente si andrà oltre in futuro.

My Hero Academia: Two Heroes è uscito nelle sale nipponiche il 3 agosto 2018 ed è stato proiettato in Italia il 23 e il 24 marzo di quest’anno, grazie a Dynit e Nexo Digital.

Vi ricordiamo che è in fase di produzione anche la quarta stagione della serie animata, che verrà trasmessa in Giappone a partire dal 12 ottobre.

Il manga di My Hero Academia viene pubblicato dal 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, rivista nipponica edita da Shueisha. In Italia, il fumetto e i suoi spin-off vengono proposti sotto le insegne di Star Comics, mentre l’anime è disponibile sulla piattaforma di streaming VVVVID.

