sarebbe dovuto uscire nelle nostre sale a marzo, tuttavia l’opera (a causa della pandemia globale da Coronavirus e della chiusura delle sale) non ha mai visto la luce nei cinema.

La Dynit ha ora fissato nuovamente una data di uscita per il film animato: My Hero Academia – The Movie 2 Heroes Rising sarà disponibile nei nostri cinema dal 12 al 18 novembre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco tutti i dettagli con il poster:

GLI ANIME TORNANO AL CINEMA!

ARRIVA NELLE SALE

PER UNA SETTIMANA DI FESTEGGIAMENTI

MY HERO ACADEMIA. THE MOVIE 2

HEROES: RISING

Dopo il successo del primo film

(21 milioni di dollari incassati in tutto il mondo)

il lungometraggio fenomeno che ha conquistato il botteghino giapponese

sarà nelle sale italiane dal 12 al 18 novembre

Dopo la pausa forzata, dal 12 al 18 novembre MY HERO ACADEMIA. THE MOVIE 2 – HEROES: RISING arriva al cinema (elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it) per una settimana di reunion di tutti i fan dopo il successo del primo film, che ha incassato più di 21 milioni di dollari in tutto il mondo.

In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe 1- A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. E un Villain di nome Nine farà la sua comparsa…

My Hero Academia è il manga creato da Kohei Horikoshi con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo nuovo cortometraggio conferma lo staff delle serie animate e del film precedente: il regista Kenji Nagasaki, lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi, il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi e lo studio di animazione Bones.

Per tutti i suoi fan, My Hero Academia racchiude un mondo intero: il videogioco per Playstation 4, che ha ottenuto ottime recensioni su tutti i siti specializzati; il vastissimo catalogo del merchandising che spazia dalle t-shirt alle tazze, dai mousepad fino ai calendari e portachiavi; le richiestissime action-figure; la serie televisiva in onda su Mediaset, giunta ormai alla terza stagione e diventata un classico dell’animazione giapponese.