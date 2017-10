Grazie a Leone Film Group possiamo dare uno sguardo al primo trailer italiano di, pellicola d’animazione basata sulla celebre serie di Discovery Family My Little Pony: Friendship is Magic, iterazione più recente del celebre franchise che ha contribuito a ravvivarne il successo anche tra gli adulti.

Accanto ai doppiatori storici della serie, nel film vi sarà un roster d’eccezione di voci: Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber, Michael Peña, Sia, Taye Diggs, Uzo Aduba e Zoe Saldana interpreteranno vari personaggi, mentre Sia canterà un brano originale.

La pellicola approderà nelle nostre sale il 6 dicembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore dell’articolo.

Ecco al sinossi ufficiale.