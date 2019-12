Il canale YouTubeha fatto un regalo di Natale a tutti i suoi iscritti: un nuovo, esilarante video musicale intitolatoe tutto incentrato su Yoda e Luke Skywalker. Il video, realizzato prevalentemente montando scene di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , non manca di mostrare per qualche istante anche Baby Yoda (il cui vero nome è “the Child”) da The Mandalorian

Creato e gestito da un produttore anonimo, il canale youtube Bad Lip Reading propone scene di film e serie tv “ridoppiate” in maniera comica. In questi anni i video pubblicati sul canale sono stati visti da un miliardo di persone e gli iscritti hanno superato i 7.5 milioni di utenti.

Nel dicembre 2015, in occasione dell’uscita di Star Wars: Risveglio della Forza, sono stati pubblicati in contemporanea tre video dedicati alla trilogia originale e realizzato con l’aiuto di doppiatori d’eccellenza come Jack Black (Darth Vader), Maya Rudolph (Leia), Bill Hader (vari ruoli). Uno dei momenti più iconici appartiene al video dell’Impero Colpisce Ancora: è la scena in cui Yoda canta a Luke una canzone su un suo sfortunato incontro con un gabbiano sulla spiaggia. Questo video è stato sviluppato, l’anno successivo, in una canzone a se stante intitolata Seagulls! (Stop It Now) e diventata un tormentone (ad oggi ha quasi 100 milioni di visualizzazioni). Nel video dedicato al Risveglio della Forza, Mark Hamill ha contribuito al doppiaggio dando voce a… Han Solo.

Potete vedere i video più divertenti di Bad Lip Reading dedicati a Star Wars qui sotto:

