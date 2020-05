Per chi di voi è appassionato di teatro e ha già apprezzato gli spettacoli del– portati in passato in Italia e in sala dalla Nexo Digital – proponiamo una vera perla: Frankenstein , la produzione teatrale diretta da Danny Boyle nel 2011, con protagonisti, è da poco disponibile gratis su YouTube per un tempo limitato!

Oltre al cinema, il teatro è sicuramente uno dei settori che più sta soffrendo a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Così il National Theatre di Londra ha deciso di iniziare questa campagna di raccolta fondi per sostenere il settore e contemporaneamente rendere disponibile al pubblico alcuni dei suoi maggiori successi in streaming su Youtube.

Frankenstein di Danny Boyle – in particolare – sarà disponibile fino all’8 maggio a questo indirizzo o direttamente qui sopra.

Ma c’è un’altra particolarità: saranno due le versioni disponibili in streaming che, come a teatro, vedranno Benedict Cumberbatch e Jonny Lee Miller nei panni rispettivamente del Dottor Frankenstein e della creatura a seconda della versione visionata, un’occasione unica per vedere all’opera due straordinari attori sulle due facce della stessa medaglia: l’uomo e la bestia.

Il Frankenstein di Danny Boyle è uno dei maggiori successi delle stagioni passate e ha vinto numerosi riconoscimenti tra cui un Olivier Award a Bruno Poet per il miglior design luci e il premio per miglior attore (sia agli Olivier Awards che ai London Evening Standard) condiviso da Benedict Cumberbatch e Jonny Lee Miller.

Di seguito tutte le informazioni sullo spettacolo e la sinossi diffusa da Nexo Digital:

Il Premio Oscar Danny Boyle (regista di Trainspotting, The Beach, 28 giorni dopo, Sunshine, The Millionaire, 127 Hours) torna a teatro in collaborazione con lo sceneggiatore Nick Dear per dirigere un’impressionante e visionaria produzione dedicata al capolavoro di Mary Shelley, Frankenstein. Un appuntamento attesissimo che ha già conquistato l’Inghilterra lasciando entusiasta la stampa internazionale che ne ha decretato il successo. […]

Frankenstein di Danny Boyle è un’opera che ha sconvolto la critica facendo parlare di un nuovo capitolo della storia del teatro e di una nuova rivoluzionaria hit del National Theatre che nell’anno delle Olimpiadi viene proposta nelle sale italiane proprio per offrire al pubblico uno degli spettacoli più amati degli ultimi anni. Il cast straordinario vede nel ruolo del Dottor Victor Frankenstein l’indimenticabile Jonny Lee Miller di Trainspotting e in quello della creatura Benedict Cumberbatch (noto per le sue interpretazioni in L’altra donna del re, Espiazione e soprattutto per aver vestito i panni di Sherlock Holmes in Sherlock, la serie tv di successo).[…]

Sinossi

Infantile nella sua grottesca innocenza, la confusa creatura creata dal dottor Frankenstein viene scacciata in un universo ostile. Scontrandosi con la crudeltà degli esseri umani ovunque si rechi, la Creatura, sempre più disperata e vendicativa, decide di rintracciare il suo creatore in un inseguimento terrificante. E’ questo il cuore di un’opera che ha superato i confini nazionali e che a grande richiesta del pubblico viene proposta a settembre anche nelle sale italiane.

I temi quanto mai urgenti della responsabilità scientifica, della negligenza dei genitori e della natura del bene e del male sono incorporati all’interno di questo sconvolgente racconto gotico, reso fresco e moderno grazie a una regia e a un cast capaci di comunicare un’inquietudine tutta contemporanea e per molti versi sbalorditiva grazie all’interpretazione viscerale dei due protagonisti.