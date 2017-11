ALL-NEW! You heard the lady! Be a warrior! Happy Friday! pic.twitter.com/GXKFHEA2pR

Il primo trailer diera uscito durante la D23 a luglio. L’uscita del film di Ava DuVernay si avvicina, e quindi è tempo di un full trailer ricco di scene inedite. La regista ha annunciato che tale trailer sarà disponibile da domenica, e ha diffuso un breve assaggio che potete vedere qui sopra. Tornate a visitarci domani sera per la versione integrale!

Scritto da Jennifer Lee, co-regista di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, e diretto da Ava DuVernay (Selma – La Strada per la libertà), Nelle Pieghe del Tempo arriverà nelle sale americane il 9 marzo del 2018. Il film è tratto dalla saga letteraria di Madeleine L’Engle, incentrata su un gruppo di giovani protagonisti che viaggiano per mondi diversi alla ricerca del padre scomparso.

Nel cast Reese Witherspoon (Mrs. Whatsit), Mindy Kaling (Mrs. Who), Oprah Winfrey (Mrs. Which), Storm Reid (Meg Mully), Chris Pine, Zach Galifianakis, Andre Holland (Moonlight) Levi Miller (Pan) e Gugu Mbatha-Raw.

Questa la sinossi del film da noi tradotta:

Meg Murry (Storm Reid) è una tipica studentessa delle medie. Figlia di due noti fisici, è intelligente e ricca di talento, come suo fratello Charles Wallace (Deric McCabe), ma deve ancora scoprirlo. A peggiorare le cose c’è la scomparsa misteriosa del signor Murry (Chris Pine), che tormenta Meg e lascia la madre (Gugu Mbatha-Raw) con il cuore a pezzi.

Charles Wallace presenta a Meg e al suo compagno di classe Calvin (Levi Miller) tre guide celestiali: Mrs. Which (Oprah), Mrs. Whatsit (Reese Witherspoon) e Mrs. Who (Mindy Kaling), che hanno viaggiato verso la terra per aiutarli nella ricerca del padre. Insieme, partono per una avventura formidabile: viaggiare attraverso una piega del tempo e dello spazio nota come tesseratto. Vengono trasportati in mondi oltre la loro immaginazione dove devono confrontarsi con un nemico molto potente, e per tornare sulla Terra Meg dovrà cercare dentro se stessa, accettare le sue debolezze e raccogliere le forze necessarie a sconfiggere l’oscurità che li circonda.