Novembre è alle porte e, su Netflix, stanno per arrivare un mucchio di nuove proposte in materia di film e serie Tv.Fra gli highlight segnaliamo: Narcos: Messico, direttamente dalla 75a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, La ballata di Buster Scruggs dei Fratelli Coen e The Other Side of the Wind, ultimo film incompiuto di Orson Welles, Baby, la nuova produzione italiana originale Netflix, il cooking show The Final Table con la partecipazione di Carlo Cracco.