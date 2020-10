Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Universal Pictures ha diffuso oggi il primo teaser trailer di, il nuovo film di Paul Greengrass ( 22 luglio ) che arriverà nei cinema americani a Natale. Si tratta di uno dei pochi film ancora previsti per un’uscita in sala quest’anno: con il recente accordo tra la major e la catena AMC, è possibile che si tratti di uno dei primi titoli in grado di avvantaggiarsi delle finestre distributive accorciate.

Nel trailer vediamo il protagonista Tom Hanks nei panni di un veterano della Guerra Civile diventato vedovo, che viaggia di paese in paese leggendo le notizie alla popolazione locale finché, nelle pianure del Texas, non incontra Johanna, una bambina di dieci anni cresciuta nella tribù Kiowa come fosse una di loro. La bambina deve essere restituita, contro la sua volontà, ai suoi zii biologici: l’uomo accetta di farsi carico della “consegna”. Insieme viaggeranno per centinaia di miglia nel selvaggio West, e affronteranno incredibili sfide contro forze della natura e persone malvagie, finché non troveranno un posto che possano chiamare davvero casa.

Il film era stato sviluppato inizialmente dalla Fox, ma dopo l’acquisizione la Disney lo ha messo in turnaround e il progetto è finito nelle mani della Universal.

Scritto da Luke Davies e Greengrass, sulla base del romanzo omonimo di Paulette Jiles, News of the World vede nel cast anche Helena Zenge, Elizabeth Marvel, Mare Winningham, Neil Sandilands, Chukwudi Iwuji e Christopher Hagen. Potete vedere il trailer qui sopra!