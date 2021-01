LEGGI ANCHE – Neil Patrick Harris con Nicolas Cage in The Unbearable Weight Of Massive Talent

Online è approdato il primo trailer di, horror con protagonistadiretto da Kevin Lewis (The Drop).

Scritto da G.O. Parsons il film segue la storia di un custode (Cage) che, per potersi pagare la riparazione della sua Jeep, accetta di lavorare per una notte al Willy’s Wonderland, un parco giochi abbandonato popolato da una discreta quantità di animatronic. Durante la notte quei particolari animatronic prenderanno vita cercando di uccidere l’uomo.

Del cast fanno parte anche Emily Tosta, Beth Grant (Non è un paese per vecchi), Ric Reitz (The Resident) e Chris Warner (Machete).

Il film sarà disponibile nelle sale americane e in versione digitale da febbraio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate il poster:

Del cast fanno parte Nicolas Cage, Emily Tosta, Beth Grant (Non è un paese per vecchi), Ric Reitz (The Resident) e Chris Warner (Machete).

FONTE: Bloody-disgusting.com