Mulan di Niki Caro 4 settembre 2020

Sono passate ormai alcune settimane dall’uscita di Mulan su Disney+: il film di Niki Caro doveva arrivare nei cinema di tutto il mondo in primavera, ma a causa dell’emergenza Coronavirus la Disney ha deciso di rinviare il lancio in sala fino a cancellarlo del tutto sperimentando un’uscita in SVOD su Disney+, attraverso l’accesso VIP (ovvero con il pagamento una tantum di un prezzo maggiorato). Nei paesi dove la piattaforma non è disponibile come la Cina, invece, è uscito in sala: finora ha incassato in tutto il mondo 57 milioni di dollari.

Tra qualche mese, a dicembre, Mulan sarà disponibile per tutti gli iscritti a Disney+ senza sovrapprezzo: nell’attesa, noi oggi vi proponiamo la nostra intervista con la regista Niki Caro, realizzata a Milano all’inizio di quest’anno in occasione di un incontro con la stampa precedente al lockdown. Con lei abbiamo parlato del film, ma anche dell’importanza di Peter Jackson nel cinema neozelandese e dell’influenza che ha avuto La ragazza delle balene, prima pellicola diretta dalla regista.

MULAN: I DETTAGLI