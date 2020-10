Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

No Time To Die di Cary Fukunaga 12 novembre 2020

Pubblicità

Nonostante venerdì scorso sia arrivata la notizia del rinvio ad aprile 2021 di, il Bond movie diretto da, allo show di Jimmy Fallon è comunque comparso come ospite l’attuale interprete di 007,

Durante la sua ospitata, la star ha dapprima dato un consiglio all’attore, ancora “senza identità”, che raccoglierà il testimone di James Bond, un consiglio molto secco e diretto al motto di “non fare casini” e ha poi portato in dono una movimentata clip di No Time to Die ambientata in quel di Matera.

La trovate nella parte superiore della pagina (mandate avanti fino al quarto minuto se non vi va di ascoltare le chiacchiere fra Daniel Craig e Jimmy Fallon e volete passare direttamente all’estratto).

Questa la dichiarazione diffusa la scorsa settimana dalla Universal, dalla MGM e dalla Eon a margine del rinvio dell’attesissimo film:

La MGM, la Universal e i produttori della saga di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che la release di No Time to Die, il 25esimo film della serie di James Bond, è rimandato al 2 aprile in maniera tale da poter essere visto, al cinema, dal maggior numero possibile di persone. Capiamo che l’ulteriore rinvio lascerà delusi i fan, ma non vediamo l’ora di convididere No Time to Die con tutti voi il prossimo anno.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.