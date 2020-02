Dalla Norvegia arriva un nuovo spot esteso di, il film di James Bond condiretto da Cary Fukunaga e scritto con il contributo di Phoebe Waller-Bridge.

“James, è stato il fato a riunirci” sentiamo dire a Blofeld nel nuovo sguardo al film che potete ammirare qui in alto.

Cinemablend riporta inoltre le parole di Phoebe Waller-Bridge, attrice e sceneggiatrice di Fleabag, a proposito del suo contributo:

Mi hanno chiesto di ritoccare i dialoghi e offrire la mia, proporre diverse alternative. Mi davano delle scene e poi mi chiedevano di scrivere alternative per un pezzo, se avevo altre idee per la parte centrale o per la fine. Poi gli fornivo alcune opzioni e loro sceglievano. Ma c’erano molte persone al lavoro sulla sceneggiatura, compreso il regista [Cary Fukunaga]. E ce n’erano già state in passato.

No Time to Die sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo a partire dall’8 aprile 2020.

Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

