Esce oggi nel circuito IMAX americano, l’atteso film di Chloé Zhao con protagonista Frances McDormand vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia e poi del premio del pubblico a Toronto. Tra i favoriti alla corsa all’Oscar, Nomadland è ambientato nel 2011 e segue le vicende di una donna di nome Fern che dopo aver perso il lavoro decide di vendere quasi tutti i suoi averi e va a vivere in un furgone, unendosi a una comunità di persone che si fanno chiamare nomadi. Sulla strada, affronterà lutto e solitudine in cerca di una nuova direzione.

Collider ha pubblicato oggi una nuova clip del film, nella quale Fern decide di fermarsi in un’area di servizio per alcuni giorni e incontra un altro nomade, interpretato da David Strathairn. Nella scena, che potete vedere qui sopra, emerge anche la fotografia di Joshua James Richard.

Ricordiamo che il film, dopo l’uscita in IMAX, arriverà il 19 febbraio nei cinema e nei drive-in disponibili e, in contemporanea, sulla piattaforma streaming Hulu. A partire dal 4 febbraio, poi, Searchlight Pictures distribuirà la pellicola in giro per il mondo, compatibilmente con la situazione dei cinema (in Italia non sappiamo se e quando arriverà in sala, tenendo conto che dal 23 febbraio sarà disponibile Star).

Nomadland è prodotto da Frances McDormand (Olive Kitteridge su HBO), Peter Spears (Chiamami col tuo nome), Molly Asher (The Rider), Dan Janvey (Re della Terra Selvaggia), e Chloé Zhao (The Rider – Il sogno di un cowboy). Protagonista del film, oltre a McDormand, è David Strathairn (Good Night, and Good Luck.). Zhao torna a lavorare con il suo direttore della fotografia per The Rider, Joshua James Richards (La terra di Dio). Le musiche nel film sono del compositore italiano Ludovico Maria Enrico Einaudi e il montaggio di Zhao. Alla Searchlight, il film è stato coordinato dai presidenti della produzione Matthew Greenfield e David Greenbaum e dal vice presidente della produzione Taylor Friedman.

NOMADLAND: LA TRAMA

Fern è una donna di sessantun anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. Fern trova la propria comunità nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (interpretato da David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio. Ma soprattutto, come afferma Chloé Zhao, “…nella natura, mentre lei si evolve; nelle terre selvagge, nelle rocce, negli alberi, nelle stelle, in un uragano. È qui che trova la propria indipendenza”.