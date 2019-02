Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nella parte superiore della pagina potete trovare il trailer sottotitolato dicommedia con Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam Devine e Priyanka Chopra in arrivo il 28 febbraio su Netflix.

Questa la sinossi:

Natalie (Rebel Wilson) è un’architetta di New York che lavora sodo per farsi notare dai suoi superiori, ma è più probabile che le venga chiesto di portare caffè e bagel piuttosto che di progettare il prossimo grattacielo cittadino. Come se non bastasse, dopo l’incontro con un borseggiatore che le fa perdere i sensi, Natalie, che in amore è un’inguaribile cinica, si risveglia e scopre che la sua vita si è trasformata nel suo peggior incubo: una commedia romantica di cui lei è la protagonista femminile. Il cast include Liam Hemsworth, Adam Devine e Priyanka Chopra. Non è romantico? arriva su Netflix dal 28 febbraio, due settimane prima del debutto nelle sale statunitensi.