L’ultimo episodio di “Pizza Film School” dei fratelli Russo è dedicato a, il film con Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin del 2007 scritto e diretto da Joel ed Ethan Coen sulla base dell’omonimo romanzo di Cormac McCarthy.

Per l’occasione i registi hanno reclutato uno dei protagonisti del film che loro conoscono particolarmente bene: parliamo di Josh Brolin, che ha interpretato Thanos nei film dell’Universo Cinematografico Marvel.

“La collaborazione con i fratelli Coen, Thanos vs. Llewelyn, le riprese di un mockumentary non autorizzato – nell’episodio di questa settimana abbiamo parlato di tante cose” hanno preannunciato i registi.

Trovate la puntata nel video qui in alto.

Ricordiamo che i fratelli Russo hanno annunciato la nuova iniziativa lo scorso maggio con l’obiettivo di parlare di cinema e dispensare consigli a cadenza regolare.

Questa la sinossi del film del 2007:

Llewelyn Moss trova, in una zona desertica, un camioncino circondato da cadaveri. Il carico è di eroina e in una valigetta ci sono due milioni di dollari. Che fare? Llewelyn è una persona onesta ma quel denaro lo tenta troppo. Decide di tenerselo dando il via a una reazione a catena che neppure il disilluso sceriffo Bell può riuscire ad arginare. Moss deve fuggire, in particolare, le ‘attenzioni’ di un sanguinario e misterioso inseguitore.