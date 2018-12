La Lionsgate ha diffuso in rete il primo trailer di, sequel del film animato del 2016

Diretto da Tim Maltby e Richard Finn e scritto da Derek Chan, il film vede Norm incoronato Re dell’Artico che viaggia verso New York per accettare le chiavi della città. Tuttavia l’orso passa da eroe a cattivo quando viene incastrato per un crimine che non ha commesso. Mentre cerca di riabilitare il suo nome, nell’Artico, una malefica compagnia che imbottiglia acqua sta iniziando a rubare il ghiaccio. Norm e i suoi vecchi e nuovi amici dovranno fare di tutto pur di salvare il regno.

Il film arriverà nelle sale americane a gennaio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster: