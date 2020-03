La Disney ha diffuso oggi il nuovo trailer italiano di, il film basato sulla nota attrazione dei parchi Disney.

La storia è incentrata sul capitano di una nave (Dwayne Johnson) che porta una coppia di fratello (Jack Whitehall) e sorella (Emily Blunt) in una missione per cercare un albero che si dice abbia straordinari poteri curativi. Incontreranno animali esotici ma anche una spedizione tedesca in cerca dello stesso “bottino”, composta da Edgar Ramirez e Jesse Plemons. Nel cast anche Paul Giamatti.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale assieme ai poster:

Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton.

Il progetto diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

La pellicola arriverà nelle sale americane il 24 luglio 2020.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di Jungle Cruise? Diteci la vostra nei commenti!