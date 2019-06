Esce oggi nei cinema italiani, il film diretto da Ralph Fiennes e interpretato da Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Adèle Exarchopoulos, Sergei Polunin.

Qui sopra trovate la nostra videorecensione, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast:

Biopic dedicato a uno dei più grandi ballerini del Novecento, Rudolf Nureyev, dalla dura infanzia nella grigia città di Ufa, sino agli studi a Leningrado e al successo come membro del balletto di Kirov. Incontenibile e ribelle, in tourné e a Parigi nel 1961 viene marcato stretto dal KGB mentre in lui cresce giorno per giorno l’amore per la libertà e per lo stile di vita occidentale grazie al supporto dell’amica Clara Sint.