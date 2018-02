La Directors Guild of America ha diffuso in rete il video di quasi tre ore in cui i 5 registi nominati all’Oscar per la Miglior Regia quest’anno, ovvero(La Forma dell’Acqua – The Shape of Water),(Lady Bird),(Tre Manifesti a Ebbing, Missouri),(Dunkirk) e(Scappa – Get Out) parlano di cinema e dell’intero sistema produttivo dietro ad un film.

Potete vedere la conversazione, moderata da Jeremy Kagan, nel video posto nella parte alta della pagina.

FONTE: Collider