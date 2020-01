Una delle grandi sorprese delle nomination degli Oscar 2020 è la presenza di Klaus – I Segreti del Natale nella categoria film d’animazione (e l’assenza di). I primi a non aspettarsi assolutamente la nomination sono stati il regista Sergio Pablos e i realizzatori del film, che hanno deciso di filmare la loro reazione durante le nomination. Potete vedere l’esilarante video qui sopra!

La pellicola è stata prodotta in Spagna dai Sergio Pablos Animation Studios, ed essendo a tutti gli effetti una produzione Netflix, viene considerata un film americano. L’altro film d’animazione Netflix nominato quest’anno, Dov’è il mio corpo?, è un’acquisizione dalla Francia ma ha avuto una distribuzione limitata nelle sale americane.

Qualche mese fa abbiamo avuto l’opportunità di parlare con gli art director di Klaus, Szymon Biernacki e Marcin Jakubowski, che ci hanno spiegato quanto il coinvolgimento di Netflix sia stato vitale per la realizzazione della pellicola. Ma questo importante traguardo potrebbe avere ancora più significato per il futuro degli SPA Studios:

E cosa ci potete dire degli SPA Studios? È il primo film prodotto interamente da questa compagnia, giusto?

Marcin: Sì!

Sapete se ci sono altri progetti in corso, se ne faranno altri? Come primo film Klaus è molto ambizioso…

Szymon: Ovviamente la speranza è che ci facciano realizzare altri film come questo, ma al momento non possiamo sbilanciarci. Klaus è stata una grande avventura, ci sono voluti anni per realizzarlo: vedremo come andrà, e nel caso faremo altri film. Ci sono varie idee, ma nulla di concreto.

Marcin: La nostra ambizione, comunque, è quella di non essere uno studio che si occupa di svolgere dei servizi, ma che crea storie.