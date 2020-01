Ci siamo: le nomination agli Oscar 2020 si terranno oggi a partire dalle ore 14:18, e qui su BadTaste.it potrete seguire l’annuncio in diretta live streaming, oltre a tutti gli aggiornamenti e alla lista completa non appena sarà disponibile.

Ad annunciare i candidati nelle 24 categorie saranno John Cho e Issa Rae: la presentazione avverrà come da tradizione in due parti, la prima alle 14:18 e la seconda alle 14:41. Ovviamente c’è molta attesa per quanto riguarda i risultati di film come 1917 e C’era una volta a… Hollywood (vincitori del Golden Globe solo qualche giorno fa), Joker, Piccole donne, Cena con delitto, Jojo Rabbit, Storia di un matrimonio. Non solo: c’è molta curiosità circa la possibilità che Parasite di Bong Joon-ho riesca a superare la barriera linguistica e ottenga altre candidature oltre a quella, scontata, come miglior film internazionale.

Questo l’elenco delle categorie, che aggiorneremo mano a mano che verranno elencati i nominati, intanto diteci nei commenti per chi tifate!

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.