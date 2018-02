Il direttore della fotografiaha collezionato ben 14 nomination agli Oscar per i suoi vari lavori, tra cui anche per Blade Runner 2049 quest’anno.

Tuttavia Deakins non ha mai portato a casa l’ambita statuetta d’oro. In attesa della nuova cerimonia degli Academy Awards il TIFF ha realizzato un video in cui vengono elencate tutte le volte che purtroppo non si è aggiudicato lambito premio.

I titoli che gli hanno regalato la nomination nella categoria “miglior fotografia” sono Le Ali della Libertà, Fargo, Kudun, Fratello Dove Sei?,L’Uomo che non C’era, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Non è un Paese per Vecchi, The Reader – Voce Alta, Il Grinta, Skyfall, Prosoiners, Unbroken, Sicario e Blade Runner 2049.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

FONTE: Collider