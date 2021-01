LEGGI ANCHE – Anthony Mackie entra in azione nel trailer del film Netflix Outside the Wire

Dopo il teaser Netflix ha diffuso online anche il trailer italiano di, action fantascientifico diretto da Mikael Håfström con protagonista(Captain America: Civil War).

Scritto da Rob Yescomber e Rowan Athale, il film si ambienta in un futuro prossimo e segue la storia di un pilota di droni caduto in disgrazia che viene inviato in una zona militarizzata dove si ritrova a lavorare per un ufficiale androide e incaricato di rintracciare un dispositivo dalla potenza apocalittica prima che venga trovato dagli insorti.

Del cast fanno parte anche Damson Idris (Snowfall, Black Mirror), Emily Beecham (Into the Badlands), Michael Kelly (House of Cards), Pilou Asbæk (Il Trono di Spade) e Enzo Cilenti.

Il lungometraggio sarà disponibile su Netflix dal 15 gennaio. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Mackie ha anche prodotto il progetto insieme a Brian Kavanaugh-Jones, Ben Pugh, Erica Steinberg e a Jason Spire.

La sinossi ufficiale del lungometraggio:

Quando il tenente Harp (Damson Idris), uno screditato pilota di droni, è inviato in una zona militarizzata estremamente pericolosa per aver disubbidito agli ordini, si trova a lavorare per il capitano Leo (Anthony Mackie), un agente androide incaricato di recuperare un dispositivo apocalittico prima che lo trovino i ribelli.

FONTE: Netflix