Sono passati due anni da quando è stato annunciato che il grande registaavrebbe diretto un film d’animazione per Netflix: quel film si intitola, e si mostra oggi nel primo, suggestivo trailer.

In vista del lancio delle prime immagini, abbiamo avuto l’opportunità di assistere a un incontro stampa virtuale organizzato da Netflix al quale hanno partecipato il regista premio Oscar, le produttrici Gennie Rim e Peilin Chou e Cathy Ang, voce della giovane protagonista Fei Fei.

Il film arriverà in autunno e al momento sta attraversando le fasi finali della lavorazione in piena emergenza Coronavirus, un’esperienza che lo stesso Keane ha definito illuminante:

Netflix è uno studio davvero unico, si allinea perfettamente alla visione personale che ha ogni creativo. Abbiamo realizzato questo film molto velocemente, nel giro di 4-5 mesi avevamo già messo insieme tutto: ogni canzone è stata storyboardata molto rapidamente. Quando è scattato il lockdown eravamo nel pieno di uno dei momenti più complessi della lavorazione, abbiamo lasciato lo studio di corsa ma siamo riusciti a continuare da remoto. E lavorando tutti insieme a distanza, improvvisamente ognuno di noi portava con sè nelle riunioni i bambini, la sua camera da letto… Abbiamo scoperto una nuova intimità nei colleghi e nei collaboratori, e così quest’esperienza ci ha uniti e ci ha costretti ad accogliere il cambiamento.

La protagonista della pellicola non è solo una bambina di nome Fei Fei, ma la stessa cultura cinese, che Keane ha esplorato attraverso un intenso viaggio:

C’è qualcosa di splendido nel raccontare una storia utilizzando la prospettiva della scoperta. È un’energia che non vedi l’ora di portare sullo schermo. La produttrice Peilin Chou ci ha fatto visitare la sua città, una piccola località acquatica in Cina che è diventata la città di Fei Fei. Gli abitanti ci invitavano a casa loro, nessuno di noi si aspettava un’accoglienza simile. È un popolo caldo e accogliente, e ho trovato grande ispirazione dal fatto che nella cultura cinese tutto ruoti attorno al cibo, al tavolo da pranzo. Dall’inizio alla fine della nostra storia il fulcro sono i pasti!

Over the Moon, prodotto dallo studio d’animazione Pearl Studios, racconta la storia di una geniale ragazzina che, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Una storia che affonda le sue radici nella mitologia cinese ma anche nel cuore della sua sceneggiatrice, la scomparsa Audrey Wells (Il coraggio della verità), come ha spiegato la produttrice Peilin Chou:

Originariamente abbiamo sviluppato l’idea di questo film con i Pearl Studios, successivamente Netflix si è unita. Proponemmo la storia ad Audrey Wells, che trovò interessantissima l’idea di una bambina che vuole andare sulla Luna. Solo un anno dopo scoprimmo che, in realtà, questa storia le interessava anche per un motivo molto più privato. Stava attraversando un momento davvero difficile: era malata e non aveva ancora molto tempo da vivere, e voleva che questo film fosse la sua lettera d’amore al marito e alla figlia, per raccontare cosa succede quando si muore ma il nostro ricordo rimane per sempre. È diventato, così, molto importante per noi che questa pellicola venisse realizzata. Audrey ha avuto l’opportunità di partecipare a uno dei primi screening della versione definitiva del film, prima di morire, ed è stata felicissima del risultato.

Una storia sull’amore, quindi, ma anche sulla perdita e sulla necessità di adattarsi a una nuova normalità. Con una protagonista femminile, elemento che Glen Keane sembra conoscere molto bene dopo aver lavorato a La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Pocahontas e Rapunzel:

Sono certo di avere un’affinità con le eroine, perché sono sposato con una di esse! Ma il punto è che amo i personaggi che credono nell’impossibile. Personaggi che guardano oltre l’ostacolo. Tutti noi affrontiamo cose impossibili, soprattutto in questo periodo storico, ma ci sono personaggi a cui nessuno può impedire di guardare oltre. Una bambina di 12 anni costruisce un razzo: è impossibile, è incredibile! Ma il punto è che niente la fermerà. Volevo fare questo film perché capivo quella ragazzina, volevo animarla, portarla in vita. Penso che in ognuno di noi ci sia la spinta a raggiungere qualcosa che crediamo impossibile. È importante avere dei modelli che ci faciano pensare: “Quella persona ce l’ha fatta”. Fei fei è la fusione tra un padre molto pratico e scientifico, e una madre che ha una forte immaginazione. Insieme, ispirano questa ragazzina a costruire un razzo per incontrare una dea che vive nel lato oscuro della Luna. A volte i nostri sogni sembrano folli… ma possono avverarsi!

LA MUSICA IN OVER THE MOON

La musica ha un ruolo fondamentale in Over the Moon, come ha scoperto la protagonista Cathy Ang fin dal provino:

Quando le produttrici mi hanno chiesto di lavorare al film, ho partecipato a un provino. Ero agitatissima e sapevo anche di essere in ritardo: la mia voce tremava, ma ho dato tutta me stessa e so che alla fine hanno deciso di tenere proprio questo provino. Trovare la voce di Fei Fei è stato un lavoro di gruppo: essere circondata da queste persone mi è servito molto. Mi hanno aiutato a vedere il mondo di Fei Fei, un mondo che nessuno conosceva ancora se non loro, e così mi hanno aiutato a creare il personaggio. A sua volta, Fei Fei mi ha aiutato a trovare la mia voce: è sicura di sè, determinata a raggiungere l’obiettivo, posso imparare tantissimo da lei.

Una collaborazione a 360 secondo Keane, che infatti ha spiegato di essersi ispirato all’interpretazione vocale di Cathy Ang per animare Fei Fei (le registrazioni dei dialoghi, infatti, si svolgono prima che il film venga realizzato, per poi essere perfezionate in post-produzione):

Mentre vedevo Cathy cantare mi sono detto: “Devo ricordarmi quest’intensità che vedo nei suoi occhi, il suo sorriso raggiante…” È il DNA che abbiamo deciso di infondere nel personaggio animato.

La produttrice Peilin Chou ha spiegato per quale motivo sono due i compositori che hanno scritto le canzoni:

Le musiche sono il cuore di questo film. Volevamo qualcosa di variegato, per realizzare un vero e proprio musical. Ecco quindi che Glen e i produttori sono venuti a New York con noi per incontrare vari cantautori. Ci siamo confrontati a lungo, dovevamo scegliere un solo nome e la shortlist si è ridotta a una band e a un cantautore. Alla fine Glen mi ha proposto di ingaggiare entrambi e farli lavorare insieme: era convinto che avrebbero creato qualcosa di unico lavorando insieme. È stata una decisione emblematica del modo in cui è stato realizzato il film: pensare a cosa è meglio per la storia e per fare qualcosa di originale.

La produttrice ha anche ammesso che una delle sue speranze è che questo film contribuisca a modificare l’associazione negativa che si è diffusa, verso la Cina, a causa dell’emergenza Coronavirus:

Questo film è ambientato in Cina ed è molto autentico nei confronti delle sue origini, ma ha anche un messaggio universale cui tutti possono sentirsi legati. Vedere che una famiglia cinese è composta da persone vere, dotate di profondità, degli stessi desideri per se stessi e per i propri figli, le stesse speranze… ci porta a riflettere su quanto siamo tutti uguali, collegati allo stesso modo. Spero che il pubblico senta un’affinità con questi personaggi. In qualche modo è come visitare la Cina attraverso un film d’animazione.

Potete vedere il trailer qui sopra!