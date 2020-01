Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano ufficiale di(To All the Boys: P.S. I Still Love You), sequel diche approderà sulla piattaforma streaming dal 12 febbraio.

Il film è un adattamento cinematografico del popolare romanzo per giovani adulti di Jenny Han, scrittrice best seller del New York Times, ed è diretto da Susan Johnson e interpretato da Lana Condor (Alita – Angelo della battaglia, X-Men – Apocalisse) e Noah Centineo (Sierra Burgess è una sfigata, The Fosters).

I due protagonisti tornano nel sequel che è tratto dal secondo romanzo della serie, P.S. Ti amo ancora. Il terzo è invece intitolato Tua per sempre, Lara Jean. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Questa la breve sinossi del film:

La relazione tra Lara Jean e Peter diventa ufficiale quando il destinatario di una delle vecchie lettere d’amore della ragazza entra in scena.

P.S. Ti Amo Ancora sarà disponibile su Netflix dal 12 febbraio.

