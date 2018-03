Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È da ieri nei nostri cinema, il seguito del film di Guillermo del Toro diretto da

Vi abbiamo già fatto vedere la nostra intervista con John Boyega, che abbiamo visto qualche mese fa in Star Wars: Gli Ultimi Jedi e che nel blockbuster interpreta il figlio di Stacker Pentecost(interpretato da Idris Elba nel primo film).

Ora vi segnaliamo due clip in italiano.

Ne trovate una nella parte superiore della pagina, un’altra qua sotto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Il conflitto globale tra i mostri provenienti da un altro mondo e le super-macchine progettate per distruggerli era solo il preludio all’assalto all’umanità che vedremo in Pacific Rim: La Rivolta.

John Boyega (Star Wars: Il Risveglio della Forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost il cui padre ha dato la sua stessa vita per assicurare la vittoria dell’umanità contro mostruosa piaga dei Kaiju. Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento per diventare un pilota andando ad immischiarsi nel mondo della criminalità. Ma quando una minaccia ancora più inarrestabile della precedente si scatena sulle nostre città mettendo in ginocchio il pianeta al ragazzo verrà data una possibilità per provare il proprio valore come suo padre prima di lui con sua sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi), che invece sta guidando una coraggiosa e nuova generazione di piloti cresciuti all’ombra della guerra. Mentre si cerca giustizia per i caduti, l’unica speranza rimane quella di unire le forze in una rivolta globale contro l’estinzione.

Insieme a Jake si uniranno il pilota rivale Lambert (Scott Eastwood) e l’hacker quindicenne Amara (Cailee Spaeny) poiché gli eroi del PPDC diventeranno la loro unica famiglia. Crescendo fino a diventare la potenza difensiva più grande della terra, il gruppo imposterà una nuova e spettacolare avventura.