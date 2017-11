Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Studiocanal UK ha diffuso in rete una nuova clip tratta da, il seguito della pellicola uscita a Natale del 2014.

Diventato ormai un membro della famiglia Brown e dopo essersi trasferito con loro a Windsor Gardens, Paddington decide di iniziare a fare qualche lavoretto per comprare un rarissimo libro animato, da regalare a sua zia Lucy per il suo centesimo compleanno. Ma il libro viene rubato: toccherà ancora una volta a Paddington e ai Brown risolvere la situazione e recuperare il libro perduto! La regia è stata affidata ancora una volta a Paul King, già dietro la camera da presa del primo Paddington.

Hugh Grant interpreterà Phoenix Buchanan, la celebrità locale di Windsor Gardens, affascinante e vanitosa, ma decisamente in declino. Brendan Gleeson sarà “Knucles” McGinty, noto e forcuto scassinatore che diventerà un inatteso alleato di Paddington.

Il film è uscito nelle sale il 9 novembre. Trovate la clip nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l’orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell’astuto ladro che l’ha trafugato.