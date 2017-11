Paddington 2: online due nuovi spot del film con Hugh Bonneville e Hugh Grant

Sono online due nuovi spot di Paddington 2, il seguito del film a Natale del 2014. Nel cast torna Hugh Bonneville, mentre tra le new entry troviamo Hugh Grant.

Diventato ormai un membro della famiglia Brown e dopo essersi trasferito con loro a Windsor Gardens, Paddington decide di iniziare a fare qualche lavoretto per comprare un rarissimo libro animato, da regalare a sua zia Lucy per il suo centesimo compleanno. Ma il libro viene rubato: toccherà ancora una volta a Paddington e ai Brown risolvere la situazione e recuperare il libro perduto! La regia è stata affidata ancora una volta a Paul King, già dietro la camera da presa del primo Paddington.

Hugh Grant interpreterà Phoenix Buchanan, la celebrità locale di Windsor Gardens, affascinante e vanitosa, ma decisamente in declino. Brendan Gleeson sarà “Knucles” McGinty, noto e forcuto scassinatore che diventerà un inatteso alleato di Paddington.

Il film è uscito nelle sale il 9 novembre. Trovate gli spot nella parte superiore della pagina e qui in basso:

Ecco la sinossi ufficiale:

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l’orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell’astuto ladro che l’ha trafugato.