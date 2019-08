NEON ha diffuso il full trailer americano di, il film di(Okja, Snowpiercer) vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes.

“Storia di inganni e servi astuti, di raggiri scaltri e nere conseguenze per quelli che sembrano essere i più furbi. Parte come una commedia sofisticata, tutta trovate geniali (la casa in cui vive la famiglia povera, la professionalità con cui scroccano il wifi all’inizio), prosegue come un thriller e finisce come una tragedia greca”: così il nostro Gabriele Niola ha descritto la pellicola nella sua recensione dalla Croisette. Nel cast Song Kang-ho, Lee Sun-kyun e Jo Yeo-jeong.

L’uscita americana è prevista per l’11 ottobre. Potete vedere il trailer qui sopra.