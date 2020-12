LEGGI ANCHE – Wonder Woman 1984: Pedro Pascal nega che il suo Max Lord sia ispirato a Trump

, star della serie Disney+ The Mandalorian e del cinecomic Wonder Woman 1984 di prossima uscita, si è intrattenuto in una recente intervista con Josh Horowitz di Stir Crazy discutendo di svariati argomenti.

Durante la chiacchierata Horowitz ha anche proposto un divertente gioco a Pascal in cui gli chiedeva di individuare quali erano i nomi effettivi di alcuni personaggi DC e quali invece erano nomi di pornostar, in relazione al bizzarro nome del suo personaggio interpretato nel cinecomic DC.

Potete vedere il video completo nella parte superiore della pagina.

LEGGI ANCHE – Wonder Woman 1984, Pedro Pascal parla di come si è preparato al ruolo di Maxwell Lord

Wonder Woman 1984 sarà al cinema a Natale negli Stati Uniti, a gennaio in Italia. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.

FONTE: Comedy Central