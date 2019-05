La Sony Pictures ha diffuso in rete il primo trailer di, nuovo film dicon protagonista(Into the Wild).

L’opera segue la storia di Peel (Hirsch), un ragazzo che non ha mai lasciato la sua casa d’infanzia. Quando però sua madre muore il ragazzo deve capire come andare avanti nel mondo da solo, mettendosi alla ricerca dei suoi due fratelli portati via in passato da suo padre.

Del cast fanno parte anche Amy Brenneman, Jack Kesy, Shiloh Fernandez, Yaya DaCosta e Jacob Vargas.

Il film arriverà in versione digitale in America dal 7 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: GeekTyrant