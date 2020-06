In Corea del Sud, dove nonostante l’esplosione di nuovi focolai di Coronavirus le autorità sono state molto scaltre e abili nel riuscire a monitorare e tracciare l’emergere di nuove criticità, i cinema dovrebbero riaprire a luglio e, fra le varie uscite in programma, c’è, l’attesissimo sequel, thriller/horror di Sang-ho Yeon datato 2016.

La pellicola, costata circa 8.5 milioni di dollari, ne ha raccolti quasi 100 a livello worldwide cosa che ha reso inevitabile il concepimento di un nuovo capitolo.

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il trailer di Peninsula destinato al mercato statunitense mentre, qua sotto, potete trovare il promo dell’edizione estesa di Train to Busan che, come specificato in apertura, verrà proposta nelle sale della Corea del Sud:

Contrariamente a Train to Busan, ambientato quasi interamente negli spazi angusti di un treno, Peninsula, ambientato qualche anno dopo il primo, avrà, a detta del regista, una portata spettacolare nettamente più elevata: sarà ambientato nel medesimo universo, ma proporrà dei personaggi e delle situazioni chiaramente inedite.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Train to Busan:

Un virus di origine ignota che trasforma le persone in zombi si diffonde rapidamente in Corea del Sud, costringendo il governo a mettere in atto una legge marziale.Seok-woo è un agente di borsa, maniaco del lavoro e divorziato che vive con la piccola figlia Soo-an. Come regalo di compleanno, Soo-an gli chiede di portarla a Busan, per incontrare la madre. Salgono su un treno della Korea Train Express, sul quale si trovano anche l’operaio Sang-hwa e sua moglie incinta Seong-kyeong, una squadra liceale di baseball (tra cui Yong-guk e la cheerleader Jin-hee), il ricco ed egoista amministratore delegato Yon-suk, le anziane sorelle In-gil e Jong-gil, e un senzatetto traumatizzato dopo aver assistito ad un attacco di zombi. Alla partenza del treno, una giovane donna inizia ad avere forti convulsioni a causa di un morso sulla gamba; in breve tempo diventa una zombi e attacca un’assistente del treno, diffondendo rapidamente l’infezione.

