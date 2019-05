Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Esce oggi nei cinema italiani, il film di Kevin Kölsch e Dennis Widmyer con Jason Clarke, John Lithgow, Naomi Frenette, Jeté Laurence e Hugo Lavoie.

Qui sopra potete vedere la videorecensione mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

Il film racconta di una famiglia che abbandona la vita in città per la vita in campagna in Maine. Scopriranno che si sono trasferiti nei pressi di un cimitero di animali da compagnia e quando il loro gatto verrà investito da un camion, decideranno di seppellirlo proprio in quel cimitero. Ma dovranno fare i conti con delle forze oscure.